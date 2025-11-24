Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: especialista alerta sobre las agresiones silenciosas

La violencia contra las mujeres persiste como una de las vulneraciones de derechos humanos más graves y extendidas a nivel mundial. De acuerdo con un informe de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023 fueron asesinadas 51.100 mujeres y niñas a manos de sus parejas u otros familiares, lo que se traduce en una víctima cada diez minutos.

La psicóloga Viviana Tartakowsky, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), advierte que detrás de estas cifras extremas, existe un largo historial de agresiones invisibles que siguen siendo normalizadas por la sociedad.

Las múltiples caras de la agresión

La especialista enfatiza que la violencia no se limita al daño físico, sino que tiene múltiples expresiones:

Formas de Violencia: “La violencia hacia las mujeres puede expresarse de múltiples formas. No se limita al daño físico; incluye maltrato psicológico, sexual, económico y simbólico . Todas ellas implican un menoscabo al género femenino por el hecho de ser mujer”.

Micromachismos: La desigualdad de género sigue profundamente arraigada, y expresiones sutiles como los micromachismos (control o condescendencia) "mantienen la estructura que normaliza el abuso".

Tartakowsky advierte que las formas más comunes de violencia, como la psicológica o la económica, son también las más invisibles.

El daño y la repercusión generacional

El impacto del maltrato trasciende a la víctima directa, afectando al entorno familiar y social:

Daño Emocional: “El daño emocional es profundo. Las mujeres pueden presentar síntomas de ansiedad, depresión, estrés postraumático o ideación suicida . Además, muchas se aíslan y minimizan lo que viven por miedo o vergüenza”.

Impacto en Hijos: "Cuando hay hijos, ellos también se ven afectados. Pueden desarrollar síntomas emocionales o repetir patrones de conducta violentos. La violencia de género no solo destruye a la víctima directa, sino que impacta a generaciones completas", advierte.

Llamado a la prevención y la transformación cultural

La psicóloga enfatiza la importancia de reconocer las señales tempranas en las relaciones abusivas, ya que es la clave para evitar la escalada de la violencia.

Señales de Alerta: “Un insulto, un grito o el control sobre el teléfono o la ropa no son gestos de amor. Son alertas . Si se normalizan, es muy probable que escalen hacia formas más graves de violencia".

Rol de la Educación: Tartakowsky plantea que la prevención debe centrarse en la educación y la transformación cultural. "No basta con endurecer las sanciones. Es necesario trabajar desde la infancia en modelos de respeto y equidad, promover nuevas masculinidades y fortalecer las políticas de corresponsabilidad en el hogar y en el trabajo".

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, la experta concluye: “La violencia no siempre grita. A veces se disfraza de cuidado, de amor o de costumbre. Erradicarla implica cuestionar nuestras propias prácticas y creencias".