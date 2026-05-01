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Sistema frontal se acerca a Chile: estas regiones recibirán lluvias este fin de semana

El fenómeno marcará un cambio en las condiciones del tiempo para este sábado y domingo.

Javiera Rivera

Sistema frontal se acerca a Chile: estas regiones recibirán lluvias este fin de semana

Sistema frontal se acerca a Chile: estas regiones recibirán lluvias este fin de semana / Agencia Uno

Un sistema frontal avanza hacia la zona central del país durante este fin de semana, aunque no dejaría precipitaciones inmediatas en la Región Metropolitana.

Así lo explicó el meteorólogo Alejandro Sepúlveda de Meganoticias, quien entregó un nuevo reporte sobre las condiciones del tiempo.

El fenómeno ya se encuentra en el océano Pacífico y comenzará a afectar al sur del país durante la noche del sábado 2 de mayo, con lluvias en regiones como Aysén, Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía.

Para el domingo 3 de mayo por la tarde, el sistema avanzará hacia el centro-sur, alcanzando el Biobío y rozando sectores de Ñuble y el sur del Maule, sin lograr desplazarse más al norte.

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¿Lloverá en Santiago?

Pese al avance del frente, no se esperan precipitaciones durante el fin de semana en Santiago ni en zonas cercanas como Valparaíso y O’Higgins.

Sin embargo, Sepúlveda adelantó que existe una probabilidad de lluvias débiles para la mañana del jueves en la capital, lo que podría marcar el regreso de las precipitaciones, aunque de forma acotada.

Mientras tanto, en los próximos días predominarán condiciones más estables, con cielos despejados y jornadas soleadas en la capital.

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