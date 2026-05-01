Así es el primer laboratorio gratuito de impresión 3D que abrió Providencia (y cómo puedes usarlo)

La Municipalidad de Providencia inauguró un nuevo laboratorio de fabricación digital llamado LAB881, un espacio gratuito de impresión 3D y prototipado que busca acercar la tecnología a vecinos, emprendedores, estudiantes y startups de la comuna.

El proyecto fue presentado por el alcalde Jaime Bellolio en el ecosistema de innovación del HUB Providencia, y se enmarca en una estrategia municipal que apunta a fortalecer la creación de soluciones tecnológicas desde lo local.

LAB881 es el primer laboratorio municipal de impresión 3D de la comuna y funciona como un espacio de acceso libre, donde los usuarios pueden trabajar con herramientas de fabricación digital.

El recinto cuenta con impresoras 3D de resina, una máquina de curado y una cortadora láser. Además, se incorporarán nuevas impresoras gracias a la donación de la empresa Todotoner, ampliando la capacidad del espacio.

La idea es que los usuarios puedan transformar ideas en prototipos funcionales, desde productos de diseño hasta soluciones aplicadas a desafíos urbanos o productivos.

Cómo se puede usar el laboratorio

Para acceder a LAB881, es necesario realizar un registro previo en HUB Providencia (AQUÍ) y participar en una capacitación obligatoria, que se imparte dos veces por semana:

Martes de 10:00 a 12:00 horas

Jueves de 15:00 a 17:00 horas

Luego de esta etapa, los usuarios pueden reservar horarios de uso según disponibilidad, con tiempos definidos para cada proyecto.