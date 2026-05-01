;

Así es el primer laboratorio gratuito de impresión 3D que abrió Providencia (y cómo puedes usarlo)

El laboratorio ofrece herramientas de alto nivel para desarrollar desde proyectos personales hasta soluciones tecnológicas.

Javiera Rivera

Young woman watching 3D printout. Focus on blue printout.

Young woman watching 3D printout. Focus on blue printout. / izusek

La Municipalidad de Providencia inauguró un nuevo laboratorio de fabricación digital llamado LAB881, un espacio gratuito de impresión 3D y prototipado que busca acercar la tecnología a vecinos, emprendedores, estudiantes y startups de la comuna.

El proyecto fue presentado por el alcalde Jaime Bellolio en el ecosistema de innovación del HUB Providencia, y se enmarca en una estrategia municipal que apunta a fortalecer la creación de soluciones tecnológicas desde lo local.

LAB881 es el primer laboratorio municipal de impresión 3D de la comuna y funciona como un espacio de acceso libre, donde los usuarios pueden trabajar con herramientas de fabricación digital.

El recinto cuenta con impresoras 3D de resina, una máquina de curado y una cortadora láser. Además, se incorporarán nuevas impresoras gracias a la donación de la empresa Todotoner, ampliando la capacidad del espacio.

Revisa también

ADN

La idea es que los usuarios puedan transformar ideas en prototipos funcionales, desde productos de diseño hasta soluciones aplicadas a desafíos urbanos o productivos.

Cómo se puede usar el laboratorio

Para acceder a LAB881, es necesario realizar un registro previo en HUB Providencia (AQUÍ) y participar en una capacitación obligatoria, que se imparte dos veces por semana:

  • Martes de 10:00 a 12:00 horas
  • Jueves de 15:00 a 17:00 horas

Luego de esta etapa, los usuarios pueden reservar horarios de uso según disponibilidad, con tiempos definidos para cada proyecto.

ADN

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad