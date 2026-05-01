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Fatal atropello en Estación Central: hombre de 30 años muere y conductor de 76 años queda detenido

Desde Carabineros descartaron que el ocupante del vehículo estuviera bajo los efectos del alcohol o drogas.

Javiera Rivera

Atropello en Estación Central

Atropello en Estación Central

02:13

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Este viernes se registró un fatal accidente de tránsito en la avenida Estación Central, en la región Metropolitana, donde un sujeto de 30 años perdió la vida tras ser atropellado.

Según informó el teniente Zahid Rosas, de la Prefectura de Investigación de Accidentes de Tránsito, la víctima corresponde a un hombre que se desempeñaba como trabajador de una grúa al momento del accidente.

El conductor del vehículo, un adulto mayor de 76 años, fue detenido y será puesto a disposición del Ministerio Público. De acuerdo con los antecedentes, mantenía su documentación al día, y al momento del accidente se encontraba acompañado por su esposa.

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Desde la institución policial indicaron que, preliminarmente, se descartó que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol o drogas, así como también que haya sufrido algún problema de salud que explique una eventual pérdida de control del vehículo.

Las causas del accidente aún se investigan y serán determinadas a través de los peritajes que se desarrollan en el sitio del suceso.

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