Tabilo despacha a un ex top 10 para superar el debut en el Challenger de Aix-en-Provence / Twitter @ATPChallenger

Al ser el segundo cabeza de serie en el Challenger de Aix-en-Provence, Alejandro Tabilo debutó recién hoy jueves en la segunda ronda del torneo.

Eso sí, con lo estrecho del listado de jugadores, el estreno lo emparejó con un rival complejo, Roberto Bautista Agut, 93 del ranking ATP.

El número 1 de Chile tuvo un difícil debut ante quien llegara a ser top 10, considerando que se llevó 6/4 en el primer set.

Alejandro Tabilo remontó para ganar 6/2 en el segundo parcial y pareció pavimentar el triunfo sirviendo por 5/3 en el set decisivo.

Sin embargo, Roberto Bautista Agut le quebró el saque y pareció enviar el encuentro a un tie break, pero el nacional recuperó el rompimiento para sellar el 6/4 con que cerró la victoria tras 2 horas de juego.

Tabilo volverá a jugar este viernes, por los cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence, cuando en el último turno de la cancha principal, a las 11 de la mañana de Chile, enfrente al peruano Ignacio Buse, 58 del mundo, al que ha derrotado en las tres veces que se han medido.