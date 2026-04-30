;

VIDEO. Tabilo despacha a un ex top 10 para superar el debut en el Challenger de Aix-en-Provence

El número 1 de Chile superó un complejo choque ante el español Roberto Bautista Agut.

Carlos Madariaga

Tabilo despacha a un ex top 10 para superar el debut en el Challenger de Aix-en-Provence

Tabilo despacha a un ex top 10 para superar el debut en el Challenger de Aix-en-Provence / Twitter @ATPChallenger

Al ser el segundo cabeza de serie en el Challenger de Aix-en-Provence, Alejandro Tabilo debutó recién hoy jueves en la segunda ronda del torneo.

Eso sí, con lo estrecho del listado de jugadores, el estreno lo emparejó con un rival complejo, Roberto Bautista Agut, 93 del ranking ATP.

Revisa también:

ADN

El número 1 de Chile tuvo un difícil debut ante quien llegara a ser top 10, considerando que se llevó 6/4 en el primer set.

Alejandro Tabilo remontó para ganar 6/2 en el segundo parcial y pareció pavimentar el triunfo sirviendo por 5/3 en el set decisivo.

Sin embargo, Roberto Bautista Agut le quebró el saque y pareció enviar el encuentro a un tie break, pero el nacional recuperó el rompimiento para sellar el 6/4 con que cerró la victoria tras 2 horas de juego.

Tabilo volverá a jugar este viernes, por los cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence, cuando en el último turno de la cancha principal, a las 11 de la mañana de Chile, enfrente al peruano Ignacio Buse, 58 del mundo, al que ha derrotado en las tres veces que se han medido.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad