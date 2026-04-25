¿Nuevas lluvias en Santiago? Meteorólogo anuncia sistema frontal que afectará a diversas zonas de Chile / sarayut Thaneerat

De la mano del otoño, las últimas semanas los termómetros han registrado un descenso en las temperaturas en buena parte del país. De hecho, diversas zonas de Chile han experimentado precipitaciones.

En ese sentido, un nuevo sistema frontal se aproxima y afectará con lluvias a la zona centro-sur del país en los próximos días.

La presencia del fenómeno meteorológico se debe a una aparición de un sistema frontal que avanza desde el océano Pacífico.

¿Lloverá en la región Metropolitana?

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, anunció que las lluvias se harán presentes durante los primeros días de la próxima semana en la zona centro-sur de Chile.

Paralelamente, el especialista detalló que el sistema frontal podría provocar precipitaciones en el extremo sur de la región Metropolitana.

De ser así el caso, la lluvia se hará presente en comunas como Buin, Paine, San José de Maipo, Talagante y Melipilla, según indicó Marcone.

Si bien los modelos no muestran precipitaciones para el centro de Santiago, el especialista indicó que el miércoles 29 de abril existirá un descenso en las temperaturas y un aumento en la nubosidad, producto del aire frío asociado al sistema frontal.