Una denuncia ciudadana y un macabro hallazgo: lo que se sabe de las osamentas humanas en Los Ángeles / felipe serra jana

La Policía de Investigaciones (PDI) inició este jueves una serie de diligencias investigativas tras el hallazgo de osamentas humanas en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. El operativo se concentró en la Ruta Q20, específicamente a la altura del kilómetro siete, luego de que un transeúnte denunciara la presencia de restos óseos en el lugar.

Por instrucción de la Fiscalía Local, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Los Ángeles, en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística, se trasladaron al sector para realizar las primeras indagatorias.

Según explicó el jefe de la BH, Jair Bravo, durante la inspección ocular en el terreno se logró el levantamiento de otros restos adicionales de origen humano que no habían sido detectados inicialmente.

Actualmente, las osamentas se encuentran en manos del Servicio Médico Legal (SML), organismo encargado de efectuar las pericias científicas necesarias para determinar la data de muerte y lograr la identificación de los restos.

La PDI continúa con las labores de inteligencia para establecer si el hallazgo guarda relación con denuncias por presunta desgracia vigentes en la zona.