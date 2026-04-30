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Los superhéroes se toman el streaming: el calendario de estrenos de mayo en Disney Plus y Amazon Prime

Tres exitosa series llegarán a su fin mientras que “Los Simpsons” romperán una nueva marca.

Felipe Romo

Los superhéroes se toman el streaming: el calendario de estrenos de mayo en Disney Plus y Amazon Prime

El mundo del streaming vivirá un emocionante mes de mayo en sus distintas plataformas. Disney Plus vivirá el gran final de dos de sus series insignias, así como Amazon Prime Video con su producto más exitoso.

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El 4 de mayo se estrenará el último doble episodio de “Maul: Señor de las Sombras”, que cuenta la historia del villano tras los sucesos de “Clone Wars”. El proyecto arrasó en la crítica y los fanáticos esperan con ansias algún anuncio sobre el futuro del personaje.

Dos días después, Disney Plus cerrará otro éxito rotundo. “Daredevil: Born Again” llegará con su capítulo final para concluir el conflicto por Nueva York entre el superhéroe y el “Kingpin”.

Ese mismo 6 de mayo, Amazon Prime Video comenzará la recta final de “The Boys”, con el estreno del sexto episodio de la quinta temporada de esta sátira superheroica.

El próximo día 13 del mencionado mes, ambas plataformas batallarán por los índices de audiencia. Disney Plus estrenará su especial “Punisher: One Last Kill”, que traerá de regreso al antihéroe de Marvel interpretado por Jon Bernthal.

Al mismo tiempo, APV lanzará el séptimo episodio de “The Boys” en lo que será el penúltimo capítulo de la serie original. La serie inspirada en la saga de cómics escrita por Garth Ennis llegará a su fin el día 20.

Finalmente, el 27 de mayo “Los Simpsons” romperán una nueva marca en su longeva historia en la televisión, con el estreno de su capítulo 800. La obra creada por Matt Groening se resiste a morir tras 38 años al aire.

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