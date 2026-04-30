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La iniciativa que beneficiará a 25 mil chilenos en la compra de medicamentos: pagarán diez pesos por boleta

La iniciativa busca apoyar a las familias en medio de las alzas de los precios.

Felipe Romo

La iniciativa que beneficiará a 25 mil chilenos en la compra de medicamentos: pagarán diez pesos por boleta

La iniciativa que beneficiará a 25 mil chilenos en la compra de medicamentos: pagarán diez pesos por boleta / Maribel Fornerod

Dr. Simi llevará a cabo un nuevo programa que buscará aligerar los gastos médicos de sus clientes, denominado “Jueves de Bondad” y que estará activo a partir de este 30 de abril.

La iniciativa consiste en que cada jueves de lo que resta de año, se beneficiará de forma aleatoria a quienes compren medicamentos en sus locales a lo largo del país. Esto consistirá en que sólo se les cobrará 10 pesos por el total de su boleta.

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Este benefició correrá en cualquier sucursal de Dr. Simi, y según indicaron desde la empresa farmacéutica “el foco está puesto en democratizar ese gesto de ayuda, llevándolo directamente a los espacios cotidianos de las personas”.

Los “Jueves de Bondad” beneficiarán alrededor de 25 mil familias que realizan importantes gastos mensuales en salud.

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