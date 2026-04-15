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Hay 10 casos confirmados: este tipo de trasplante contra el cáncer logra la remisión del VIH

El fenómeno refuerza la evidencia acumulada desde el histórico caso del paciente de Berlín en 2009.

Javiera Rivera

Hay 10 casos confirmados: este tipo de trasplante contra el cáncer logra la remisión del VIH

Hay 10 casos confirmados: este tipo de trasplante contra el cáncer logra la remisión del VIH / Cravetiger

La investigación sobre el VIH suma un nuevo hito: ya son diez los pacientes en el mundo que han logrado la remisión del virus tras someterse a un trasplante para tratar un cáncer hematológico.

Según datos entregados por El País, el caso más reciente, publicado en Nature Microbiology, es el del llamado “paciente de Oslo”, que lleva cuatro años sin tratamiento antirretroviral y sin rastro detectable del VIH.

Este avance tiene su origen en el histórico caso de Timothy Brown, el primer paciente en lograr la remisión en 2009. La clave está en un tipo de trasplante de células madre que utiliza donantes con la mutación CCR5 Delta 32, que bloquea la entrada del virus en las células.

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Además de esta mutación, los expertos destacan el papel de la respuesta inmunitaria del donante en la eliminación de las células infectadas.

“Sabemos que es posible curar la infección por VIH; el reto ahora es hacerlo escalable”, explica Javier Martínez-Picado, investigador de IrsiCaixa, al citado medio.

Pese a estos resultados, el trasplante no es una solución general, ya que se trata de un procedimiento de alto riesgo. Sin embargo, estos casos han abierto la puerta a nuevas estrategias para intentar erradicar el virus en el futuro.

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