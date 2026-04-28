;

Descentralización en salud: Temuco podrá tratar cáncer infantil sin derivaciones a Santiago

El centro oncopediátrico es el segundo de este tipo en Chile y el primero en la macrozona sur.

Nicolás Lara Córdova

Descentralización en salud: Temuco podrá tratar cáncer infantil sin derivaciones a Santiago

Descentralización en salud: Temuco podrá tratar cáncer infantil sin derivaciones a Santiago / FatCamera

Este 29 de abril, las familias del sur de Chile tendrán a su disposición un nuevo centro oncopediátrico que les permitirá realizar sus tratamientos en Temuco, evitando así los traslados a Santiago.

El Centro Ocopediátrico TROI Araucanía será el segundo de este tipo en el país y el primero en la macrozona sur, ayudando así a la descentralización en salud.

Revisa también:

ADN

Este centro funcionará en coordinación con el Hospital Regional Dr. Hernán Henríquez Aravena, similar al modelo utilizado en Santiago.

“Este nuevo centro representa un paso concreto hacia una atención más equitativa. Queremos que todos los niños, independientemente de dónde vivan, tengan acceso a un acompañamiento integral que resguarde su bienestar”, señaló Arie Rezepka, presidente de la Fundación Vivir Más Feliz.

El recinto estará ubicado al interior del Hospital Regional y también buscará apoyar en la reinserción social y educativa de los pacientes.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad