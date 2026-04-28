Descentralización en salud: Temuco podrá tratar cáncer infantil sin derivaciones a Santiago / FatCamera

Este 29 de abril, las familias del sur de Chile tendrán a su disposición un nuevo centro oncopediátrico que les permitirá realizar sus tratamientos en Temuco, evitando así los traslados a Santiago.

El Centro Ocopediátrico TROI Araucanía será el segundo de este tipo en el país y el primero en la macrozona sur, ayudando así a la descentralización en salud.

Este centro funcionará en coordinación con el Hospital Regional Dr. Hernán Henríquez Aravena, similar al modelo utilizado en Santiago.

“Este nuevo centro representa un paso concreto hacia una atención más equitativa. Queremos que todos los niños, independientemente de dónde vivan, tengan acceso a un acompañamiento integral que resguarde su bienestar”, señaló Arie Rezepka, presidente de la Fundación Vivir Más Feliz.

El recinto estará ubicado al interior del Hospital Regional y también buscará apoyar en la reinserción social y educativa de los pacientes.