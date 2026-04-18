Cáncer en Chile: 4 de cada 10 pacientes enfrenta problemas de salud mental durante su tratamiento

El cáncer se ha consolidado como la principal causa de muerte en Chile, con cerca de 60 mil nuevos casos al año. Sin embargo, más allá del impacto físico de la enfermedad, expertos alertan sobre una dimensión muchas veces invisibilizada: la salud mental de los pacientes.

De acuerdo con datos recogidos en estudios internacionales, entre un 30% y un 40% de las personas con cáncer presenta síntomas de ansiedad o depresión durante el tratamiento.

Este escenario se da en paralelo a esfuerzos del sistema de salud, como la Alerta Sanitaria Oncológica implementada en el país a comienzos de abril, que busca reducir listas de espera y mejorar el acceso a tratamientos.

No obstante, especialistas coinciden en que el desafío no es solo clínico, sino también emocional, considerando el fuerte impacto psicológico que genera la enfermedad desde el diagnóstico hasta las etapas posteriores.

La otra cara del cáncer: salud mental y rol de los cuidadores

El proceso oncológico implica una transformación profunda en la vida de los pacientes y su entorno. La incertidumbre, el miedo y los cambios físicos generan un desgaste emocional que muchas veces se vive en silencio.

En este contexto, la psicooncología surge como una herramienta clave para acompañar a quienes enfrentan la enfermedad, ayudando a gestionar la ansiedad, mejorar la adherencia a los tratamientos y sostener la calidad de vida.

Pero el impacto no se limita solo a los pacientes. Estudios indican que hasta un 40% de los cuidadores también presenta una sobrecarga emocional significativa. Frente a esto, el enfoque multidisciplinario cobra relevancia, incorporando tanto al paciente como a su entorno en el proceso terapéutico.

Desde el ámbito clínico, la especialista Pía Houston, psicóloga de Oncomeds, enfatiza el rol del autocuidado en quienes acompañan este proceso: “Cuidarse a uno mismo no es un acto egoísta por parte del cuidador, es parte fundamental del proceso”, destacando que el bienestar del entorno influye directamente en la recuperación del paciente.

Asimismo, subraya la importancia de la comunicación durante el tratamiento: “Es fundamental normalizar el valor del apoyo social. Comunicar lo que se siente en relaciones de seguridad permite encontrar alivio”, reforzando que el acompañamiento psicológico no es solo contención, sino una herramienta activa en la recuperación.

En Chile, este enfoque comienza a ganar espacio en las políticas públicas y modelos de atención, ampliando la mirada sobre el cáncer más allá de lo médico. Hoy, el acompañamiento psicológico se posiciona como un componente esencial del tratamiento, impactando tanto en pacientes como en sus familias.