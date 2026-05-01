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Encuentran a soldado conscripto que huyó con su fusil desde recinto militar en Talca

Tras intensas labores de búsqueda en el sector de San Rafael, el uniformado fue hallado en buenas condiciones de salud y portando su armamento de cargo.

Mario Vergara

Referencial.

Referencial. / Agencia Uno

La Brigada de Aviación del Ejército confirmó el hallazgo del soldado conscripto que era intensamente buscado tras abandonar, sin autorización y portando su armamento de servicio, el recinto militar en el que se encontraba acuartelado.

El incidente se originó durante la madrugada de este viernes en el predio “El Culenar”, ubicado en el sector de San Rafael, comuna de Talca, mientras el uniformado participaba en una campaña de instrucción inicial.

Tras detectarse su ausencia, la institución activó de inmediato operativos de búsqueda que contaron con medios de la propia brigada y el apoyo de Carabineros de Chile. Según los antecedentes preliminares, el soldado, oriundo de la ciudad de Rancagua, salió del cuartel portando su fusil de cargo, aunque se precisó que este se encontraba sin municiones al momento de la huida.

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Localización y estado de salud

Durante la tarde de hoy, las labores de búsqueda dieron resultados positivos al dar con el paradero del conscripto, quien aún mantenía en su poder el armamento institucional. Mediante un comunicado oficial, el Ejército informó que el joven se encuentra en buenas condiciones de salud y que ya se ha tomado contacto con sus familiares para brindarles el apoyo correspondiente ante la situación.

Contención y peritajes

Actualmente, la Brigada de Aviación se encuentra proporcionando contención psicológica al uniformado con el fin de determinar las causas y motivaciones que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar el recinto. En paralelo, se mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho, mientras el Ejército reafirmó su compromiso de acompañar tanto al soldado como a su familia en este proceso formativo y socioemocional.

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