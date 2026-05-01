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Desde Google hasta Microsoft: Los 7 gigantes tecnológicos que ayudarán al Pentágono a librar guerras con IA

El reciente acuerdo pretende acelerar la identificación de objetivos y optimizar las líneas de suministro en el campo de batalla.

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images / Douglas Rissing

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció este viernes un acuerdo estratégico con siete empresas tecnológicas líderes para integrar inteligencia artificial (IA) en sus redes informáticas clasificadas.

La alianza incluye a gigantes como Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia, OpenAI, Reflection y SpaceX, cuyo objetivo será potenciar las capacidades de las fuerzas armadas para enfrentar entornos operativos complejos y mejorar la toma de decisiones de los combatientes en tiempo real, informa AP News.

Aceleración tecnológica y fines militares

Según un informe del Centro Brennan para la Justicia, el Pentágono ha acelerado drásticamente la adopción de esta tecnología para reducir los tiempos de identificación y ataque de objetivos. Además de su rol en el combate directo, la IA facilitará tareas logísticas críticas, como la organización del mantenimiento de armamento y la gestión de las líneas de suministro.

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Sin embargo, el anuncio destaca por una omisión relevante: la empresa Anthropic no figura en la lista de proveedores. La firma ha mantenido una disputa pública y una batalla legal con la administración de Donald Trump respecto a la ética y la seguridad del uso de la IA en conflictos bélicos, lo que explicaría su ausencia en este nuevo marco de colaboración.

Dilemas éticos y supervisión humana

La integración de la IA en la guerra ha despertado alarmas sobre la invasión de la privacidad y la autonomía de las máquinas para seleccionar blancos en el campo de batalla. Ante estas críticas, una de las empresas contratistas aseguró que su acuerdo incluye cláusulas específicas que exigen la supervisión humana en determinadas situaciones críticas.

Estos temores se han visto alimentados por el reciente uso de herramientas de rastreo proporcionadas por tecnológicas estadounidenses en los conflictos de Gaza y Líbano. En dichos escenarios, el aumento en la cifra de civiles fallecidos ha generado cuestionamientos sobre si estas herramientas de precisión contribuyen realmente a evitar la muerte de personas inocentes o si, por el contrario, escalan la letalidad de los ataques.

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