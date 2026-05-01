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Volcamiento de embarcación en Río Toltén deja dos muertos: uno de ellos está desaparecido

Otra persona logró sobrevivir pero se encuentra con signos de hipotermia.

Javiera Rivera

Matías Gallego

Volcamiento de embarcación en Toltén deja dos muertos: uno de ellos está desaparecido

Volcamiento de embarcación en Toltén deja dos muertos: uno de ellos está desaparecido

Una emergencia de alta complejidad se registró este viernes en la comuna de Toltén, región de La Araucanía, específicamente en el sector de Caleta La Barra, luego del volcamiento de una embarcación con tres personas a bordo.

Según información preliminar entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), una de las personas fue rescatada con vida, aunque con signos de hipotermia, siendo trasladada a un centro asistencial.

En tanto, las otras dos personas fallecieron en el contexto del accidente: una ya fue recuperada desde el agua, mientras que la segunda permanece desaparecida, por lo que continúan intensas labores de búsqueda en la zona.

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El operativo se desarrolla en la desembocadura del río Toltén, donde la fuerza de la corriente ha dificultado los trabajos. En el lugar se encuentra desplegado personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), junto a Bomberos, equipos municipales y apoyo aéreo.

Las diligencias siguen en curso mientras los equipos de emergencia intentan dar con el paradero de la persona desaparecida.

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