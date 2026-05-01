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Por qué el riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad: estudio de Cambridge y Columbia encuentran factor clave

Conozca cómo cambia la estructura del tejido mamario desde los 15 hasta los 86 años y su relación directa con el riesgo oncológico.

Mario Vergara

prevención cáncer de mama

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Un innovador estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Columbia Británica ha creado el mapa más detallado hasta la fecha sobre la evolución del tejido mamario femenino.

Tras analizar más de 3 millones de células provenientes de 527 mujeres de entre 15 y 86 años, el equipo identificó que el tejido experimenta transformaciones estructurales profundas que favorecen la supervivencia y desarrollo de células cancerosas a medida que se envejece.

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El impacto crítico de la menopausia

Los investigadores descubrieron que, si bien existen cambios menores durante la veintena, posiblemente vinculados al embarazo, el pico más drástico en el envejecimiento del tejido ocurre a finales de los 40 años, coincidiendo con la menopausia.

Durante este periodo, se observa una disminución significativa de células epiteliales, encargadas de recubrir los conductos mamarios, y de células estromales que sostienen la estructura del órgano.

Las principales transformaciones físicas detectadas incluyen:

  • Reducción de lóbulos: Las estructuras productoras de leche desaparecen o se encogen.
  • Aumento de grasa: Las células grasas proliferan mientras los vasos sanguíneos disminuyen.
  • Asimetría celular: Las células inmunitarias se alejan de las epiteliales, facilitando que potenciales tumores escapen al control del cuerpo.

Un sistema inmunitario menos eficaz

El estudio, publicado en Nature Aging, destaca un cambio preocupante en la defensa del organismo. El tejido joven es rico en células B y T activas, capaces de destruir células cancerosas nacientes.

En contraste, los senos de mujeres mayores presentan una mayor concentración de macrófagos M2, un tipo de célula relacionada con el desarrollo de tumores y la creación de un entorno inflamatorio “permisivo con la carcinogénesis”.

Aunque se prevé que más de 320.000 mujeres sean diagnosticadas con cáncer de mama este año en EE. UU., este mapa ofrece nuevas luces sobre cuándo y por qué se produce la enfermedad. La rapidez con la que envejece el tejido varía según cada mujer, y este factor podría ser determinante para predecir el riesgo individual de desarrollar la patología en el futuro.

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