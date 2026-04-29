Cata Vallejos sufre duro golpe en el Miss Universo Chile y es desvinculada del concurso: esta fue la razón

Catalina Vallejos recibió una dura noticia por parte de la producción de Miss Universo Chile, ya que fue desvinculada del concurso de belleza en su edición 2026.

Este fue comunicado por parte de la dirección de dicho evento, quien publicó sus razones en redes sociales.

“En conformidad al contrato vigente, debido a incumplimientos de obligaciones fundamentales asociadas al rol, especialmente en materias de conducta, respeto hacia la organización y cumplimiento de compromisos adquiridos”, explicaron.

La influencer había anunciado hace pocos días que estaría dentro de las postulantes para dicho concurso, además de publicar numerosos videos en sus redes sociales mostrando su progreso en el modelaje.

Desde la organización apuntaron enfáticamente que “el respeto, la responsabilidad y el profesionalismo” son pilares fundamentales para representar Miss Universo.

La empresa cerró su comunicado afirmando que “por respeto a las partes involucradas” este será su último mensaje al respecto.