VIDEO. “Se lo robaron todo”: El comentario de Checho Hirane que desató la furia de Marcelo Trivelli
El ex intendente de la región Metropolitana emplazó duramente al humorista.
El programa “Sin Filtro” vivió un tenso momento tras una acalorada discusión entre Marcelo Trivelli y Checho Hirane, a propósito de un comentario emitido por el humorista.
Ambos discutían acerca de los inicios del gobierno de José Antonio Kast, en medio de las alzas de los precios. El también conductor de Radio Agricultura apuntó a las razones de esto.
“Háganse cargo. Dejaron al país con cero peso. Ahora quieren atacar a un gobierno que lleva 50 días”, lanzó.
Eso también provocó el enojo de Juan Pablo Sanhueza, quien le respondió irónicamente a Hirane diciendo que “les iba a aplaudir de pie”.
Ante esto, el humorista soltó un comentario que incendió el debate: “No hay plata. Como dijo un funcionario de ustedes: Ni hay un puto peso. Se lo robaron todo”, lanzó.
Esto finalmente desató el momento de furia de Marcelo Trivelli, ex intendente de la región Metropolitana.
“Yo esperaba más de ti, Checho. Voy a partir por lo último ¿Se lo robaron todo? anda a los tribunales, hace la denuncia y déjate de decir estupideces“, respondió.
Hirane se defendió diciendo que “cada vez que están por sentenciar se cambian los fiscales”, algo que profundizó la molestia de Trivelli.
“Partir diciendo que se robaron todo, es una estupidez (…) yo esperaba más de ti. Que no estés repitiendo esos slogan y se hagan cargo. Si ya están gobernando. El problema es que no hay un Presidente que manda. Y ese es el problema de fondo”, cerró.
