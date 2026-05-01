VIDEO. “Se lo robaron todo”: El comentario de Checho Hirane que desató la furia de Marcelo Trivelli

El ex intendente de la región Metropolitana emplazó duramente al humorista.

Felipe Romo

“Se lo robaron todo”: El comentario de Checho Hirane que desató la furia de Marcelo Trivelli

El programa “Sin Filtro” vivió un tenso momento tras una acalorada discusión entre Marcelo Trivelli y Checho Hirane, a propósito de un comentario emitido por el humorista.

Ambos discutían acerca de los inicios del gobierno de José Antonio Kast, en medio de las alzas de los precios. El también conductor de Radio Agricultura apuntó a las razones de esto.

Revisar también:

Háganse cargo. Dejaron al país con cero peso. Ahora quieren atacar a un gobierno que lleva 50 días”, lanzó.

Eso también provocó el enojo de Juan Pablo Sanhueza, quien le respondió irónicamente a Hirane diciendo que “les iba a aplaudir de pie”.

Ante esto, el humorista soltó un comentario que incendió el debate: “No hay plata. Como dijo un funcionario de ustedes: Ni hay un puto peso. Se lo robaron todo”, lanzó.

Esto finalmente desató el momento de furia de Marcelo Trivelli, ex intendente de la región Metropolitana.

Revisar también:

Yo esperaba más de ti, Checho. Voy a partir por lo último ¿Se lo robaron todo? anda a los tribunales, hace la denuncia y déjate de decir estupideces“, respondió.

Hirane se defendió diciendo que “cada vez que están por sentenciar se cambian los fiscales”, algo que profundizó la molestia de Trivelli.

Partir diciendo que se robaron todo, es una estupidez (…) yo esperaba más de ti. Que no estés repitiendo esos slogan y se hagan cargo. Si ya están gobernando. El problema es que no hay un Presidente que manda. Y ese es el problema de fondo”, cerró.

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

