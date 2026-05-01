El escenario internacional para la sucesión en las Naciones Unidas sumó un actor clave este viernes. El embajador de la República Popular China ante la ONU, Fu Cong, manifestó el respaldo de su país para que el organismo sea dirigido por una mujer, justo cuando la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, consolida su postulación.

En un punto de prensa, Cong destacó que, tras décadas de liderazgos masculinos, China vería con buenos ojos una mejor representación de género y geográfica en la Secretaría General.

La postura de Beijing se produce a poco más de un mes de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast informara oficialmente que no apoyará la postulación de la exmandataria. A pesar de la decisión de La Moneda, Bachelet ha sumado importantes respaldos en la región, contando ya con el apoyo explícito de México y Brasil.

Para China, el perfil del próximo líder debe estar “firmemente comprometido con el multilateralismo” y evitar un alineamiento excesivo con las políticas de una única superpotencia, en clara alusión a Estados Unidos.

Un sistema en momento delicado

Según el embajador Fu Cong, el sistema multilateral atraviesa un “momento delicado” que requiere apoyo político y financiero urgente para cumplir su mandato. En este contexto, la figura de Bachelet aparece como una de las opciones más fuertes en una carrera que se definirá el próximo noviembre para suceder al portugués Antonio Guterres.

Actualmente, la disputa por el máximo cargo de la ONU se centra en cuatro nombres de relevancia internacional:

Michelle Bachelet: Expresidenta de Chile y ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Expresidenta de Chile y ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Rafael Grossi: Diplomático argentino y actual director del OIEA.

Diplomático argentino y actual director del OIEA. Macky Sall: Expresidente de Senegal.

Expresidente de Senegal. Rebeca Grynspan: Secretaria General de la UNCTAD.

Con el espaldarazo de China a una jefatura femenina, la carrera entra en una fase de definiciones estratégicas entre las potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad.