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“Yo nunca dije que había tenido relaciones íntimas (…) solo hablé de un flirteo, no sabía que era pareja de Neme”

Jonathan Reyes reveló una nueva conversación con el periodista de “Mucho Gusto” tras el duro encontrón que tuvieron en TV. Ambos aclararon puntos.

Javier Méndez

“Yo nunca dije que había tenido relaciones íntimas (…) solo hablé de un flirteo, no sabía que era pareja de Neme”

Esta semana, el periodista de Mucho gusto José Antonio Neme y el panelista de No es lo mismo Jonathan Reyes tuvieron un fuerte round en vivo durante el programa del canal Tevex.

El conductor llamó por teléfono luego de que el opinólogo asegurara que existían “problemas de hombre que resolver” entre ambos. En confianza, la misma voz sumó: “Nunca tuve algo con Neme, tuve algo con la persona que él salía”.

El animador disparó tras el cahuín: “Haz la hue...que querai con tu poto, pero no hables de mí. No te voy a dar el gusto de hablar de mi sexualidad en la tele… no acepto que tú hables de mi vida privada".

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Si bien el diálogo fue de todo menos amistoso, tiempo después Reyes relató a través de sus historias de Instagram que logró conversar por teléfono con la otra parte.

“Con José hablamos más calmadamente. Él reconoció sus errores y yo reconocí algunas faltas mías en los tonos, pero yo nunca me referí a su pareja públicamente”, dijo.

Agregó: “quiero agradecer primero todos los mensajes de la gente, colegas, familia. Estoy súper bien, estoy tranquilo. Yo me defendí como tengo que defenderme con argumentos ante el José que estaba completamente fuera de sí”.

Si alguien me trata con garabatos, yo voy a hacer lo mismo pero con argumentos, él lo sabe. No estoy arrepentido de nada, yo nunca dije que había tenido relaciones íntimas con la pareja, es más la defendí, incluso en otros canales querían mostrar la cara de la pareja, pero yo dije que era de interés público”, sostuvo en el registro.

Yo nunca me referí públicamente a que me gustaba la pareja de Neme, solo hablé de un flirteo y que yo no sabía que era la pareja de Neme”, señaló.

El video:

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