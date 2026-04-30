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“Fui muy claro sobre mi situación, si hice sentir mal a algún hincha, le pido disculpas; es un tema cerrado”

“En todos los lados en los que he estado siempre he tratado de ayudar al equipo”, señaló Enzo Roco a ADN.CL sobre la polémica que vivió con la hinchada de Palestino.

Bastián Lizama

Instagram @e.prr

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Enzo Roco, defensor que arribó esta temporada a Palestino, vivió un complejo momento hace algunos días, luego de que la barra del cuadro árabe lo acusara de haber influido para que el plantel no se despidiera de ellos tras la derrota ante Montevideo City Torque, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

En medio de la polémica, el zaguero formado en Universidad Católica publicó un comunicado en sus redes sociales para ofrecer disculpas y ahora, tras la igualdad frente a Gremio en La Cisterna, conversó con ADN.CL para dar por cerrado el episodio.

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“Ya es un punto aparte, fui muy claro en mi situación. En todos los equipos en los que he estado siempre he tratado de ayudar al equipo”, sostuvo el campeón de América con La Roja en 2016.

“Como lo dije, si alguna acción hizo sentir mal a algún aficionado, le pido disculpas y quedó ahí”, agregó.

Finalmente, Roco aseguró sentirse reconciliado con la hinchada de Palestino. “Creo que hoy se notó, sentimos el apoyo de la gente. Ellos están con nosotros y nosotros estamos con ellos, creo que de aquí en más van a venir buenos resultados”, concluyó.

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