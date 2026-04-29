“Fiestas drogadictas y alcohólicas”: José Antonio Neme protagoniza tensa pelea en vivo en televisión

Una tensa pelea protagonizó este miércoles el animador José Antonio Neme contra Jhon Reyes en No es lo mismo de Tevex.

El panelista del Mucho Gusto llamó al programa de Reyes y criticó duramente al ex Buenos Días a Todos, luego de que este revelara que tuvo un affaire con su pareja.

“Mira Jhon Reyes, yo a ti no te conozco. Te he visto dos o tres veces por ahí. Tú no me ofreciste ninguna portada de revista, porque eso lo hablé con la directora. La verdad es que las cosas que tú hagas en tu casa, las fiestas drogadictas y alcohólicas, tú y tus amigos, yo no tengo nada que ver contigo así que lavate la boca 10 veces antes de hablar conmigo”, comenzó atacando José Antonio Neme.

Jhon Reyes le respondió de inmediato al periodista tratándolo de soberbio y que él lo había catalogado como el mejor animador de la televisión chilena.

“Te defendí, tú me diste esa entrevista. ¿Quieres que cuente el llamado que me hiciste cuando yo estaba en Cartagena de Indias y que tiene relación con Carolina Mestrovic?“, replicó Reyes, pero José Antonio Neme ya había colgado la llamada.

José Antonio Neme volvió a llamar Jhon Reyes y continuó la pelea en vivo

Tras colgar, el panelista del Mucho Gusto volvió a ponerse en contacto de manera telefónica y continuó atacando a Jhon Reyes.

“¿Cuál es el punto de sentarte en un programa de televisión a hablar de la gente con la que te has acostado o que se mensajea contigo? Esas son cosas privadas", le dijo Neme al panelista de No es lo mismo.

Reyes, le comentó de inmediato diciéndole si él no había hecho lo mismo a lo que Neme le replicó que jamás ha realizado eso y le pidió “parar el loquerío” a Reyes.

“Tú eres libre de abrir tu cama a quien tú quieras. No soy moralista, estos son asuntos de íntimidad. Yo no he hablado con los que he salido, ni con los que ha salido el vecino de al frente, eso no lo hace un periodista de espectáculos”, replicó José Antonio Neme.

Ambos periodistas continuaron discutiendo duramente por la revelación que realizó Jon Reyes, algo que molestó de gran manera a Neme y que: “No voy a permitir que hables de mi sexualidad”

Jon Reyes desclasificó conversación con José Antonio Neme: “¿No vas a decir cómo trataste a Carolina Mestrovic?"

Durante la pelea, Jon Reyes increpó a José Antonio Neme sobre los mensajes que este le habría enviado sobre Carolina Mestrovic.

“¿Vas a desconocer el llamado de Cartagena de Indias? ¿No vas a decir cómo trataste a Carolina Mestrovic? Que porque poníamos a esa “puta” y no a ti en la portada, así dijiste. Te me caíste, te defendí en este programa. Te alabé, yo no hice nada con tu pareja", comentó Jon Reyes.

En ese momento José Antonio Neme comenzó a hablar con la conductora del programa Tití García-Huidobro, quien escuchó al animador del Mucho Gusto, pero Jon Reyes continuó atacando a José Antonio Neme.

“Tú estás picado conmigo. ¿Cuántas veces te pregunté por qué me habías quitado el saludo? Te hacías el tonto. Yo nunca he dicho que somos amigos íntimos, tengo muy buenos amigos", comentó Reyes.

Finalmente, José Antonio Neme comentó que él nunca: “hablaría de alguien que no es famoso y que no sale en televisión”.