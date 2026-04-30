“Por si alguien me dice alguna hue...”: José Antonio Neme lanza feroz palo tras día de furia con otro rostro de TV

El miércoles por la tarde, el periodista de Mega José Antonio Neme perdió los estribos. Mientras hacía zapping, se topó con el programa No es lo mismo de Tevex, donde precisamente estaban hablando de él.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el conductor de Mucho Gusto se comunicó en vivo y encaró a Jonathan Reyes, quien había asegurado que tenían “problemas de hombre que resolver”.

“Nunca tuve algo con Neme, tuve algo con la persona que él salía”, aseguró este último. “Yo no tengo nada que ver contigo así que lávate la boca 10 veces antes de hablar conmigo”, le advirtió José Antonio desde la distancia. El tema se extendió por más minutos.

En tanto, en la edición del jueves del matinal, el animador aprovechó la oportundidad para lanzar un nuevo “palo” Reyes.

Tan solo habían pasado un par de segundos al aire cuando cuando Karen Doggenweiler le preguntó a su compañero un detalle de su vestimenta.

“Explícame esto”, le dijo mientras apuntaba a unas telas, tipo corbatas, que colgaban desde las muñecas de la camisa de Neme.

“Esto es por si alguien dice alguna hue... de mí, ¡PA!, al tiro”, bromeó de vuelta, lanzando un golpe a la cámara con el accesorio. “¡Porque tuve mi día de furia!”, recordó, acercándose al lente en tono juguetón.

“Pero nada, eso lo vamos a transformar en energía, en buena onda para que partamos el fin de semana”, aseguró antes de ir a la primera pausa comercial.