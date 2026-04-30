Sernac emite alerta por vehículos con falla técnica en la transmisión: estos son los modelos afectados

Este miércoles, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para dos modelos de vehículos vendidos en Chile con una falla técnica en la transmisión.

General Motors Chile Industria Automotriz Limitada informó al organismo sobre la alerta para los vehículos marca Chevrolet de los modelos Tahoe y Suburban, comercializados en el país en 2022. A continuación, imágenes referenciales:

Ampliar

Ampliar

De acuerdo a lo publicado por el ente fiscalizador, en algunos de estos vehículos "en la transmisión automática de 10 velocidades, equipadas con sistema ETRS (Electronic Transmission Range Select), una válvula de control de la transmisión puede ser susceptible a un desgaste excesivo con el tiempo".

Esto último, podría provocar: “una pérdida gradual de presión dentro de la válvula y provocar cambios de marcha bruscos”.

“En casos poco frecuentes, las ruedas traseras podrían experimentar un bloqueo momentáneo o permanecer bloqueadas. Si las ruedas traseras se bloquean mientras el vehículo está en movimiento, aumenta el riesgo de un accidente”, detallan desde el Sernac.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Desde el organismo llaman a verificar si es que el automóvil se encuentra en el listado VIN o número de chasis adjunto en el sitio web (revisar acá).

En caso de resultar afectado, hay que comunicarse directamente con la empresa para realizar un procedimiento de reparación, el cual tiene una duración aproximada de 1 hora y no implica un costo adicional para los consumidores.

A continuación, los puntos de contacto: