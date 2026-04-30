Comunidad Palestina denuncia secuestro de chilena tras ataque de fuerzas israelíes a flotilla humanitaria

La situación de la Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, ha escalado de forma crítica y generando tensiones.

Tras las denuncias de hostigamiento con drones, la Comunidad Palestina de Chile confirmó este jueves el secuestro de la ciudadana chilena Macarena Chahuán y la detención de otros integrantes de la misión civil por parte de fuerzas militares israelíes.

El asalto, calificado como una “operación militar violenta”, se produjo en aguas internacionales, en una zona cercana a la frontera marítima de Grecia.

Según los reportes entregados por la comunidad, la comunicación con las más de 170 personas a bordo se perdió por completo luego de que las fuerzas de interceptación abordaran las naves y confiscaran o destruyeran los equipos de comunicación.

Maurice Khamis Massú, presidente de la agrupación, expresó su profunda preocupación por la integridad de los connacionales.

“En esta flotilla iba un grupo de 5 o 6 chilenos. Sabemos que fueron interceptados y asaltados de forma ilegal en aguas internacionales, lo cual es un delito”, señaló.

Khamis enfatizó que el caso de Macarena Chahuán es prioritario debido a su rol activo y conocido dentro de la comunidad. “Hoy no hay contacto con ellos; no sabemos dónde están”.

La versión israelí

La embajada de Israel en Chile afirmó en un comunicado que “como cualquier país del mundo, tienen el derecho y deber de defender su soberanía, la cual se vio amenazada por el intento no autorizado de ingresar a mar israelí por parte de una ‘flotilla humanitaria’”.

“Dicha flotilla, que se presenta con la excusa de ser una iniciativa humanitaria, en realidad es una iniciativa comunicacional, que busca provocar incidentes con las fuerzas de seguridad israelíes, para movilizar a la opinión pública mundial contra Israel”, agregó la representación.

El llamado al Gobierno de Chile

A través de una declaración pública, la Comunidad Palestina de Chile instó al Gobierno de José Antonio Kast a agotar las instancias diplomáticas y entregar una imagen clara.

“Chile no puede permanecer en silencio frente a un acto de esta naturaleza”, dicta el documento, que exige al Ministerio de Relaciones Exteriores elevar el caso ante organismos internacionales para garantizar la libertad incondicional de los retenidos.

Además, la organización advirtió que existen otras embarcaciones en ruta hacia la zona de conflicto con ciudadanos chilenos a bordo, lo que incrementa la necesidad de una acción preventiva por parte del Estado.

Hasta el cierre de esta nota, la Cancillería chilena no ha emitido un comunicado oficial respecto al estado de salud o la ubicación exacta de Macarena Chahuán y el resto de la tripulación.