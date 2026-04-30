Presidente Kast y sumario que ordenó Contraloría en la Segegob por “Estado en quiebra”: “El responsable último soy yo”

El Presidente José Antonio Kast se refirió al pronunciamiento de Contraloría General de la República (CGR) respecto de las publicaciones que hizo en redes sociales el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

Cabe recordar que el ente fiscalizador ordenó un sumario disciplinario a la cartera tras afirmar que habían recibido un “Estado en quiebra”.

Desde la Región de Aysén, el Mandatario agradeció la labor de Contraloría e indicó que “estamos siempre, como corresponde en cualquier Estado de derecho, a acatar y cumplir las instrucciones que nos da”.

“El responsable último soy yo”

“Por lo tanto, ese proceso se iniciará y se tomarán las medidas que correspondan”, añadió.

Luego sostuvo que “uno va corrigiendo las situaciones en las que uno puede haber fallado y yo ahí asumo la responsabilidad. No voy a delegar la responsabilidad de una situación en algún asesor”.