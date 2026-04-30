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Quinto detenido por homicidio de pastor en Tomé: crimen ocurrió tras intento de rapto de un niño de 6 años

El imputado, de 31 años y con antecedentes, fue detenido por el OS9 de Carabineros y será formalizado en Talcahuano por su presunta participación en el crimen ocurrido el 6 de abril en Coliumo.

Cristóbal Álvarez

Nicolás Medina

Detencion PDI

Detencion PDI

Durante esta jornada se confirmó la detención del quinto implicado en el homicidio de un pastor evangélico registrado en la localidad de Coliumo, comuna de Tomé, hecho ocurrido el pasado 6 de abril.

El procedimiento fue realizado por personal del OS9 de Carabineros, quienes capturaron a un hombre de 31 años, identificado con las iniciales CGMM, quien mantiene antecedentes penales y policiales, y que fue imputado por su participación en este crimen.

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El caso es investigado por el fiscal Michelangelo Bianchi, quien ha encabezado las diligencias desde el inicio de la causa. El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talcahuano durante esta jornada para su respectivo control de detención.

De acuerdo con los antecedentes, el homicidio ocurrió cuando un grupo de sujetos llegó hasta el domicilio de la víctima con la intención de raptar a un niño de 6 años. En ese contexto, el pastor intervino y ofreció que lo llevaran a él en lugar del menor, momento en que fue atacado con impactos de bala en el frontis de la vivienda, falleciendo en el lugar.

Con esta detención, ya son cinco las personas vinculadas a este hecho, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente la dinámica del crimen y determinar eventuales responsabilidades adicionales.

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