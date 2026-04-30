Por hasta 15 horas: Aguas Andinas anuncia cortes de agua en Santiago este jueves 30 de abril en 5 comunas / Getty Images

Nuevos cortes de agua afectarán a Santiago. Así lo dio a conocer Aguas Andinas, quienes confirmaron que habrá interrupciones en el servicio durante la tarde de este jueves 30 de abril en cinco comunas de la región Metropolitana.

La empresa informó que los cortes de agua que afectarán a la capital, se deben a: renovación de redes, cambios de válvula y conexiones de redes.

Las interrupciones en el servicio son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas. En tanto, los cortes de agua en algunos sectores se podrían prolongar por hasta 15 horas.

A continuación, los horarios y las zonas que se verán afectadas por las interrupciones durante este jueves en Santiago:

Vitacura: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 06:00 horas del viernes 1 de mayo.

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Providencia: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.

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Estación Central: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.

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San Miguel: desde las 15:30 horas de este jueves hasta las 02:30 horas del viernes 1 de mayo.

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La Florida: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.