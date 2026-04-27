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Medio Oriente: Putin promete apoyar a Irán tras reunión con su canciller

El mandatario ruso afirmó que reforzará la relación estratégica con Teherán, valoró su “lucha por la soberanía” y reiteró su intención de impulsar la paz.

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ST PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 27: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - &#039;FOREIGN MINISTRY OF IRAN / HANDOUT&#039; - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iranâs Foreign Minister Abbas Araghchi (L) meets with the Russian President Vladimir Putin (R) in St. Petersburg, Russia on April 27, 2026. (Photo by Foreign Ministry of Iran / Handout/Anadolu via Getty Images)

ST PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 27: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'FOREIGN MINISTRY OF IRAN / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iranâs Foreign Minister Abbas Araghchi (L) meets with the Russian President Vladimir Putin (R) in St. Petersburg, Russia on April 27, 2026. (Photo by Foreign Ministry of Iran / Handout/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes al comienzo de su reunión con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, que Rusia hará todo lo posible para que la paz llegue lo antes posible a Oriente Medio.

Por nuestra parte, haremos todo lo posible, que responda a nuestros intereses y a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz llegue lo antes posible. Usted conoce bien nuestra postura”, dijo el mandatario durante el encuentro celebrado en la Biblioteca Presidencial en San Petersburgo.

Putin, que ha calificado de agresión los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, añadió: “Vemos qué valiente y heroicamente el pueblo de Irán lucha por su independencia y soberanía”.

Agradece mensaje de Mojtaba Jameneí

Además, recordó que la semana pasada recibió un mensaje del líder supremo de la república islámica, Mojtaba Jameneí, por lo que pidió al ministro que le transmitiera “las más sinceras palabras de agradecimiento” y “confirmar que Rusia, al igual que Irán, está dispuesto a continuar nuestras relaciones estratégicas”.

Por su parte, Araqchí aseguró que tanto Jameneí como el presidente, Masud Pezeshkian, le pidieron encarecidamente que transmitiera “sus mejores deseos” al líder ruso.

“Estamos agradecidos por su postura firme y sólida en apoyo de la República Islámica de Irán”, señaló, e insistió en dar las gracias a su interlocutor por sus condolencias por la muerte del anterior ayatolá, Alí Jameneí, y el apoyo a la elección de su hijo Mojtaba como sucesor.

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