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Alex Anwandter celebrará 20 años de trayectoria con concierto en Movistar Arena: fechas y entradas

El artista chileno cumple un hito y lo celebrará el próximo 29 de agosto.

Gabriel Esteffan

Alex Anwandter celebrará 20 años de trayectoria con concierto en Movistar Arena: fechas y entradas

Alex Anwandter tiene un gran motivo para celebrar. Uno de los músicos más influyentes del pop latinoamericano contemporáneo cumple sus 20 años de trayectoria y lo hará con un concierto en Movistar Arena el próximo 29 de agosto.

La cita, calificada por el propio artista como el hito más relevante de su carrera, se presenta como una antología en vivo que recorrerá su evolución creativa desde sus primeros pasos hasta su consolidación internacional.

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El espectáculo propone un ejercicio de memoria musical de larga duración. El repertorio integrará las distintas etapas que han definido la identidad de Anwandter: el pop de Teleradio Donoso, la experimentación electrónica de Odisea y la madurez compositiva plasmada en sus cinco álbumes en solitario. Además, la puesta en escena incluirá la participación de colaboradores cercanos e invitados especiales.

El arribo al Movistar Arena simboliza la consagración definitiva de un proyecto que ha sabido crear una identidad dentro del cancionero local, según informa la productora Lotus.

Las entradas estarán a la venta en PuntoTicket desde este 5 de mayo, a las 10 de la mañana.

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