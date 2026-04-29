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Sernac emite alerta para vehículos vendidos entre 2020 y 2026 en Chile por falla técnica: estos son los modelos afectados

“En casos extremos, podría aumentar el riesgo de un accidente”, señalan desde el organismo.

Sebastián Escares

Sernac emite alerta para vehículos vendidos entre 2020 y 2026 en Chile por falla técnica: estos son los modelos afectados

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para dos modelos de vehículos por una falla técnica que implicaría un riesgo para los consumidores.

Según publicó el ente fiscalizador, el desperfecto es específicamente en la pantalla de infoentretenimiento del automóvil.

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ADN

La alerta de seguridad es para los vehículos marca Ford, modelos Bronco y Edge, comercializados en Chile entre los años 2020 y 2026. A continuación, imágenes referenciales:

ADN

Sernac

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Sernac

Según señaló el organismo, en algunos de los vehículos involucrados: “El módulo de interfaz del protocolo accesorio (APIM) se podría apagar temporalmente al detectar altas temperaturas y el cliente podría visualizar la pantalla de infoentretenimiento en negro".

En caso de que esto ocurra, se podría “perder la capacidad de visualizar la imagen de la cámara trasera en la pantalla mientras se está retrocediendo, lo que, en casos extremos, podría aumentar el riesgo de un accidente”, señaló el Sernac.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

En primer lugar, desde el organismo hacen el llamado a verificar si es que el vehículo se encuentra dentro del listado VIN o número de chasis del sitio web (revisar acá).

En caso de resultar afectado, hay que comunicarse directamente con la empresa para acudir a una reparación, cuyo tiempo de duración aproximada es de hasta 2 horas, y no tiene costo para los consumidores afectados.

A continuación, los puntos de contacto:

  • Teléfono / Call Center: 800 470 408
  • Correo electrónico: acfordcl@ford.com
  • Sitio web: www.ford.cl
  • Sucursales: https://www.ford.cl/herramientas/concesionarios/
  • Consulta de alertas de seguridad: https://www.ford.cl/support/recalls/

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