Sierra, piscina inflable y bolsa de alta resistencia: revelan detalles del asesinato de menor que involucra al rapero D4vd

La Fiscalía de Los Ángeles reveló nuevos detalles sobre el asesinato que tiene como principal sospechoso al rapero D4vd, acusado de matar a Celeste Rivas Hernández , de 14 años.

Cabe recordar que el artista estadounidense, de 21 años, fue detenido el pasado 16 de abril en el marco de la investigación por la muerte de la adolescente, con quien presuntamente habría mantenido una relación.

En detalle, la Fiscalía afirmó que D4vd habría apuñalado a Rivas para silenciarla y ocultar el vínculo entre ambos, ya que este podría haber afectado su incipiente carrera . Luego, habría desmembrado el cuerpo con una sierra en una piscina inflable.

La habría asesinado antes de lanzar su álbum

Según la acusación, el cantante también realizó compras en línea de una bolsa para cadáveres y bolsas de lavandería de alta resistencia. Los restos de la joven fueron hallados en estado de descomposición en el maletero de su Tesla en septiembre de 2025.