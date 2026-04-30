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FOTO. Juan Tagle protagoniza tenso cruce con periodista por defender a jugador de la UC: lo trataron de “termo”

El reciente expresidente de Universidad Católica protagonizó una discusión en redes sociales con el comunicador Manuel de Tezanos.

Javier Catalán

Juan Tagle protagoniza tenso cruce con periodista por defender a jugador de la UC: lo trataron de “termo”

Juan Tagle protagoniza tenso cruce con periodista por defender a jugador de la UC: lo trataron de “termo” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hace poco más de una semana, Juan Tagle dejó de ser presidente de Universidad Católica y también abandonó su puesto en el directorio de Cruzados, por lo que ahora sigue al equipo de sus amores como un hincha más.

Este miércoles, el abogado protagonizó un tenso cruce en redes sociales con el periodista Manuel de Tezanos, también reconocido aficionado de la UC, luego de que este último criticara a un jugador que ingresó en el triunfo ante Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores.

El comunicador disparó sin piedad contra Martín Gómez, a quien catalogó como una “pesadilla”, dedicándole un duro análisis por su nivel en Ecuador. Fue ahí donde el exmandamás de “La Franja” salió en defensa de su reciente pupilo.

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Ni cuando ganamos de visita en Copa Libertadores a un rival importante y jugando bien está contento...”, le respondió Tagle a un video publicado por el periodista en su cuenta de X.

“Ni un 30 de abril, después de ganar de visita en Copa Libertadores, deja de termear por Twitter…”, se defendió De Tezanos, a lo que nuevamente el expresidente contestó: “Siempre voy a defender a mi equipo. Saludos”.

Como era lógico, muchos otros usuarios se sumaron a la discusión, con defensas para uno y otro, aunque varios coincidían en el bajo nivel del delantero de 19 años.

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Captura: X

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