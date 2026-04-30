Paulina Núñez asegura que Gobierno revertirá despidos en Vivienda tras polémica con ministro Iván Poduje

La jornada de este jueves, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó la controversia que involucra al ministro de Vivienda, Iván Poduje, y aseguró que el Ejecutivo avanzaría en la reincorporación de funcionarios desvinculados de la cartera.

La situación se da tras la negativa pública del secretario de Estado a aplicar un recorte presupuestario solicitado por Hacienda, lo que generó incomodidad en el bloque de gobierno.

En ese contexto, Núñez hizo un llamado a cuidar las formas en la conducción política y comunicacional, enfatizando la necesidad de mantener cohesión interna.

“En el Gobierno hay un Presidente que lidera y un equipo que debe actuar de manera coordinada”, planteó la senadora en entrevista con 24 Horas, subrayando que ningún actor debiera actuar con agendas propias si se busca cumplir con el programa.

En paralelo, la legisladora se refirió a la salida de dos funcionarios del Ministerio de Vivienda cercanos a ella, decisión que habría sido adoptada por falta de confianza tras sus críticas al ministro. Según afirmó, el Ejecutivo ya estaría avanzando para revertir esa medida .

“Se está por concretar la reincorporación de estas personas”, sostuvo, junto con valorar gestiones desde el Ministerio del Interior y asesores del Gobierno para corregir la situación.

Pese a ello, Núñez advirtió que estos episodios no deben transformarse en “pasadas de cuenta”, insistiendo en que el foco debe estar en el trabajo conjunto. “La única manera de que al país le vaya bien es que actuemos unidos”, remarcó.