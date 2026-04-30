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Audax Italiano negocia el golpe del mercado de fichajes: el regreso soñado a La Florida

El cuadro “itálico” ya está en conversaciones para concretar el regreso de uno de sus mejores jugadores de los últimos años.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO / Sebastian Beltran Gaete

A falta de cuatro fechas para que termine la primera rueda de la Liga de Primera y se abra el mercado de fichajes de invierno, ya hay equipos que se mueven para reforzar sus planteles.

Uno de esos casos es el de Audax Italiano, al que la doble competencia en el torneo nacional y la Copa Sudamericana le ha pasado la cuenta, por lo que buscarían sumar variantes repatriando a un viejo conocido.

Según reportó el medio partidario Tanoticias, desde el cuadro “itálico” están trabajando para conseguir el regreso de Leonardo Valencia desde Deportes Concepción, donde el jugador no lo está pasando bien.

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Las negociaciones ya estarían en marcha para que el “Leo” regrese a La Florida, donde la temporada anterior fue uno de los mejores jugadores del fútbol chileno, sumando 20 goles y 13 asistencias en 35 partidos entre Liga y Copa Chile.

Por lo mismo, que no se concretara su renovación fue un golpe para Audax, que no pudo encontrar su reemplazo. Por el contrario, su arribo al “León de Collao” fue catalogado como uno de los “fichajes del año”, pero no ha podido cumplir con las expectativas.

En el “Conce”, si bien ha jugado los 13 partidos que van de la temporada, apenas ha sumado un gol y una asistencia. Sumido en el bajo nivel colectivo, Valencia no ha marcado diferencias y los hinchas comienzan a perder la paciencia con él.

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