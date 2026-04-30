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El rol de clave del “Greisson”: así cayó en Iquique el extorsionador del secuestro de un empresario en Macul

El Ministerio Público estima que cerca de una decena de personas estarían involucradas en el cautiverio del empresario, quien estuvo retenido durante ocho días.

Mario Vergara

Tamara Aranda

Formalización

Formalización / Lukas Solis

El Juzgado de Garantía decretó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva para los cuatro imputados por el secuestro extorsivo de un empresario de 84 años.

Los sujetos, tres extranjeros y un chileno vinculados a una célula del Tren de Aragua, mantuvieron a la víctima en cautiverio durante ocho días, trasladándola por al menos dos recintos diferentes desde su captura el pasado 21 de abril hasta su liberación el miércoles 29.

Según detalló el fiscal del equipo ECOH, Rodrigo Moya, a los cuatro se les imputa la autoría material del delito, aunque con funciones diferenciadas dentro de la estructura criminal.

Mientras tres de ellos se encargaron de la custodia física y privación de libertad, el cuarto integrante, identificado como Greisson López, cumplía la labor de extorsionador, manteniendo el contacto con la familia para negociar el pago del rescate.

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Un operativo bajo reserva

La desarticulación de este grupo fue el resultado de una persecución escalonada que comenzó el 25 de abril con la detención de los dos primeros sospechosos, José Salazar y Nino Meza. Gracias a que uno de ellos aportó identidades que no estaban claras, la Fiscalía solicitó audiencias reservadas y ampliaciones de detención para no alertar al resto de la banda.

Así, el día 27 cayó Cándido Franco Dávila y, finalmente, el 28 de abril se logró capturar en Iquique al encargado de las extorsiones, quien fue trasladado a Santiago vía aérea.

La búsqueda de los prófugos

Pese al éxito de estas detenciones, el Ministerio Público enfatizó que la investigación sigue abierta y con un plazo de 120 días para recopilar antecedentes.

Las autoridades confirmaron que aún existen involucrados prófugos, estimando que la banda completa estaría compuesta por casi una decena de personas. “Evidentemente nos encontramos detrás de esta banda criminal a la que claramente no son solamente estos cuatro los involucrados”, sentenció el persecutor Moya.

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