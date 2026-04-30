Ministra Steinert desmiente nexo con causas de drogas por sociedad con exmarido: “En política no todo vale”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrentó este jueves una nueva controversia tras una publicación del diario La Segunda que la vinculaba a una sociedad compartida con su exmarido, un abogado que figura en registros oficiales por defender a imputados en causas de la ley de drogas.

En una declaración realizada en la vía pública, la secretaria de Estado descartó tajantemente la información entregada por el medio de comunicación.

Durante su intervención, Steinert precisó que el abogado aludido es su exesposo, con quien conformó dicha sociedad hace 25 años. La ministra fue enfática al señalar que la entidad comercial nunca tuvo movimientos y que simplemente no fue disuelta una vez que se anuló el matrimonio. Asimismo, aseguró que la relación profesional de su expareja con sus clientes no ha tenido ningún vínculo a través de esta sociedad inmobiliaria.

La titular de Seguridad también compartió que, tras conocerse la noticia, su exmarido le informó que solo en una oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a los delitos señalados por el periódico. Ante este escenario, Steinert rechazó las insinuaciones del titular del diario, afirmando con severidad que “en política no todo vale”, en un intento por resguardar su integridad frente a lo que considera una acusación sin sustento.

“Hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos, que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio. Su relación con ninguno de sus clientes ha sido a través de esta sociedad”, aseguró la secretaria de Estado.

Este episodio se suma a la reciente presión que pesa sobre la ministra, a quien hace solo un mes y medio se le vinculó con la polémica decisión de la Policía de Investigaciones de llamar a retiro a la tercera autoridad de la institución.