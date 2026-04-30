Presidente Kast descarta cambios en su gabinete: “Tengo un gran equipo de ministros y les agradezco todos los días”

En una entrevista concedida a Radio Genial de Coyhaique, el Presidente José Antonio Kast despejó las dudas sobre el futuro de su equipo ministerial al descartar de forma categórica la realización de un cambio de gabinete.

El Mandatario aseguró mantener plena confianza en los secretarios de Estado que lo acompañan, enfatizando que, si bien existen discusiones internas, estas no representan una crisis institucional. “Yo encuentro que tengo un gran equipo de ministros y les agradezco todos los días”, sostuvo Kast, cerrando la puerta a cualquier ajuste en las jefaturas de las carteras.

Garantía de derechos sociales

El Jefe de Estado también aprovechó la instancia para abordar la incertidumbre generada por eventuales ajustes en programas públicos, garantizando que no habrá recortes en los beneficios directos a la ciudadanía. Kast fue enfático al señalar que ayudas fundamentales como la Pensión Garantizada Universal (PGU), los programas de alimentación y las becas estudiantiles están resguardadas por su administración.

En esa línea, recordó que este tipo de críticas han sido una constante desde periodos electorales previos: “Decían que si ganaba la derecha se iban a terminar todos los beneficios sociales y en esta campaña volvían a repetir lo mismo”, puntualizó.

El plan de “ordenar” el Estado

Respecto a las revisiones que se están llevando a cabo en diversas reparticiones, el Presidente aclaró que el objetivo es mejorar la eficiencia operativa y no eliminar derechos adquiridos. Kast explicó que su programa de Gobierno fue transparente al proponer un ordenamiento de la gestión pública, un proceso que, según sus palabras, suele generar inquietud en algunos sectores. “Nosotros fuimos muy claros, vamos a ordenar. Algunos se ponen nerviosos cuando escuchan la palabra orden”, indicó el Mandatario.

Finalmente, el Presidente se refirió a los procesos administrativos y al diálogo técnico entre los ministerios y el Parlamento. Explicó que cualquier determinación firme de descontinuar un programa debe pasar por instancias técnicas y contar con la toma de razón de la Contraloría. No obstante, reiteró que la fase actual es de análisis previo y que el compromiso de su gestión sigue siendo proteger la prestación de servicios esenciales para los chilenos.