La crítica más dura en la UC tras el triunfo en Ecuador: “No nos sirve de nada ganar de visita si no…”

Universidad Católica dio un nuevo golpe en condición de visitante en la Copa Libertadores 2026. Tras derrotar a Cruzeiro en Brasil, el equipo de Daniel Garnero viajó hasta Guayaquil para vencer por 2-1 a Barcelona, resultado que lo dejó como líder momentáneo del Grupo D.

Al término del partido, el volante de los cruzados, Jhojan Valencia, habló en zona mixta y valoró la importante victoria conseguida en tierras ecuatorianas, aunque recalcó que el equipo sigue en deuda jugando como local.

“Sabemos que estos partidos de Libertadores dan un envío anímico muy grande, pero como dije anteriormente, no nos sirve nada ganar estos partidos de visita si no concretamos en casa", afirmó el mediocampista colombiano.

“Las expectativas son grandes. Queremos seguir ahí, clasificar a la otra ronda y seguir sumando a tres. Van a ser muy importantes estos tres puntos de visita si concretamos en casa", agregó sobre la lucha por el paso a octavos de final.

Respecto al partido, Valencia aseguró que “sabíamos que nosotros teniendo la posesión del balón íbamos a tener más oportunidades, que íbamos a coger un poco al equipo mal parado, fuimos contundentes y eso fue lo que nos ayudó mucho".

“Habíamos visto que ellos apretaban mucho, que si recuperábamos algunos balones en la mitad teníamos que ser precisos adelante y bueno, se logró“, destacó el volante de la UC.