;

Con uno de los tres grandes fuera: así quedó la comisión clave para implementar la nueva Ley de SADP en la ANFP

Serán ocho los representantes de clubes encargados de discutir este tema durante, al menos, tres meses.

Javier Catalán

Con uno de los tres grandes fuera: así quedó la comisión clave para implementar la nueva Ley de SADP en la ANFP

Con uno de los tres grandes fuera: así quedó la comisión clave para implementar la nueva Ley de SADP en la ANFP / Diego Martin

Una reunión clave se vivió este martes en la ANFP, donde se votaron los cuatro integrantes que integrarán el consejo de la Federación de Fútbol de Chile, donde fueron elegidos Cecilia Pérez (Universidad de Chile), Aníbal Mosa (Colo Colo), Jorge Uauy (Palestino) y Cristian Ogalde (Magallanes).

Además, también fueron escogidos los ocho directores que serán parte de la comisión de asesoría ante los alcances de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

Los encargados de estar en la discusión sobre la reforma al nuevo texto serán: Pablo Hoffmann (O’Higgins), José Ramón Correa (Universidad de Chile), Eduardo Ugarte (Colo Colo), Hernán Rosemblum (Huachipato), Marco Antonio Díaz (Deportes Antofagasta), Eduardo Olivares (San Felipe), Felipe Muñoz (Rangers) y Raúl Jelvez (Deportes Temuco).

Revisa también:

ADN

Estos representantes de los clubes chilenos estarán encargados de discutir todo lo que tenga que ver con la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

Estos nombres formarán parte de diversas asambleas durante, al menos, tres meses, con la opción de extender dicho periodo en caso de ser necesario.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad