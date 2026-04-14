Con uno de los tres grandes fuera: así quedó la comisión clave para implementar la nueva Ley de SADP en la ANFP / Diego Martin

Una reunión clave se vivió este martes en la ANFP, donde se votaron los cuatro integrantes que integrarán el consejo de la Federación de Fútbol de Chile, donde fueron elegidos Cecilia Pérez (Universidad de Chile), Aníbal Mosa (Colo Colo), Jorge Uauy (Palestino) y Cristian Ogalde (Magallanes).

Además, también fueron escogidos los ocho directores que serán parte de la comisión de asesoría ante los alcances de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

Los encargados de estar en la discusión sobre la reforma al nuevo texto serán: Pablo Hoffmann (O’Higgins), José Ramón Correa (Universidad de Chile), Eduardo Ugarte (Colo Colo), Hernán Rosemblum (Huachipato), Marco Antonio Díaz (Deportes Antofagasta), Eduardo Olivares (San Felipe), Felipe Muñoz (Rangers) y Raúl Jelvez (Deportes Temuco).

Estos representantes de los clubes chilenos estarán encargados de discutir todo lo que tenga que ver con la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

Estos nombres formarán parte de diversas asambleas durante, al menos, tres meses, con la opción de extender dicho periodo en caso de ser necesario.