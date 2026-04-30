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El episodio del DT de Gremio que pasó desapercibido en el triple penal atajado por ‘Zanahoria’ Pérez: “No me oyó”

Luis Castro, técnico del equipo brasileño, confesó que quiso cambiar a Carlos Vinícius para ejecutar el tercer disparo. “No podía comunicarme en medio de todo ese alboroto”, contó.

Bastián Lizama

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Getty Images / RODRIGO ARANGUA

Sebastián “Zanahoria” Pérez, arquero de Palestino, está dando la vuelta al mundo luego de atajarle tres penales de manera consecutiva a Carlos Vinícius en el empate frente a Gremio por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En medio de la repercusión que ha generado la heroica actuación del arquero chileno, Luis Castro, técnico del equipo brasileño, reveló cómo vivió la secuencia desde la banca y confesó que quiso cambiar al lanzador en el tercer disparo.

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“No es que no confíe en Vinícius, pero creo que, en ese momento, para un jugador que falla dos penales, lo mejor es sustituirlo y meter a otro”, confesó el DT en conferencia de prensa.

Luego, explicó que “no podía comunicarme con el equipo en medio de todo ese alboroto, de todo ese arbitraje, de las repeticiones, de las evasivas. No podía dar la orden de sustitución que quería”.

Finalmente, Castro contó que intentó hablar con Willian, capitán del equipo. “Llamé al capitán, que no me oyó. Por lo tanto, no pude comunicarme a través de él. No puedo entrar al campo. Entonces Vini, que sé que tiene un carácter muy fuerte, fue a por el tercer penal”, apuntó.

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