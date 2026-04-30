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VIDEO. “Me puse a llorar de la emoción”: tenismesista paralímpica se enteró por un llamado de su nuevo puesto como número 2 del mundo

Tamara Leonelli se transformó en la segunda mejor de su clase a nivel planetario luego de sus grandes resultados en Santiago y Sao Paulo.

Carlos Madariaga

“Me puse a llorar de la emoción”: tenismesista paralímpica se enteró por un llamado de su nuevo puesto como número 2 del mundo

“Me puse a llorar de la emoción”: tenismesista paralímpica se enteró por un llamado de su nuevo puesto como número 2 del mundo / Instagram @tami_leonelli

Durante las últimas semanas, el Team Para Chile de tenis de mesa sumó importantes resultados en las fechas de Santiago y Sao Paulo.

Quien sacó mayores réditos fue Tamara Leonelli, que ganó el oro en Chile y la plata en Brasil, pues con los puntos obtenidos superó a la coreana Young Jund para transformarse en la segunda mejor jugadora del escalafón mundial de la clase 5, a solo 35 puntos de la líder, Alexandra Saint-Pierre.

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“Feliz, orgullosa del trabajo que venimos realizando. Hace tiempo soñábamos estar entre las cinco mejores y es toda una realidad”, explicó en diálogo con las redes sociales del Team Para Chile, revelando cómo se enteró de su alza en el ranking planetario del para tenis de mesa.

“Me enteré cuando estaba haciendo trámites, el profe (Francisco Carrasco, head coach de la especialidad) me mandó un mensaje y me puse a llorar de la emoción”, remarcó Tatiana Leonelli, transformándose en la tercera mejor posición histórica de un chileno en el escalafón planetario de la especialidad, solo superado por los número 1 alcanzados por Ignacio Torres y Luis Flores en 2025.

“Estoy feliz y orgullosa del trabajo que veníamos haciendo. Esto no es de un día para otro, es un trabajo consistente desde hace mucho tiempo atrás”, concluyó la también medallista parapanamericana.

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