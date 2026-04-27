Team Para Chile de tenis de mesa no se detiene y suma 17 medallas en el ITTF de Sao Paulo / Team Para Chile

Han sido días movidos para el Team Para Chile de tenis de mesa, que la semana pasada ya estuvo completando la disputa de la fecha del ITTF de Santiago.

En suelo nacional, nuestros representantes obtuvieron 23 medallas entre singles y dobles, cosecha que se amplió en Brasil, donde se disputó el Para Challenger de Sao Paulo.

Ayer domingo terminó la disputa de dicho certamen, con 17 podios para nuestro país: 3 oros, 3 platas y 11 bronces, destacando los bicampeonatos de Ignacio Torres (clase 6) y Luis Flores (clase 2), que habían ganado ya el torneo en 2025.

A ellos se suma el propio Torres junto a Florencia Pérez, quienes ganaron el oro en los dobles mixtos (clase XD14), con lo que el Team Para Chile de la especialidad ganó 40 medallas en una semana.

“Son muy buenos números para el país. Esto es fruto del trabajo sostenido en el tiempo. Somos potencia, pero debemos seguir trabajando, tenemos los cuadernos llenos de notas. Estamos felices con los resultados, pero tenemos un margen de mejora importante para seguir creciendo”, comentó Francisco Carrasco, head coach del Team Para Chile de para tenis de mesa.

Los seleccionados volverán al país este lunes para emprender viaje el próximo sábado rumbo a Eslovenia, donde disputarán desde el 11 al 15 de mayo el ITTF Para Elite Lasko 2026.