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Martín y Catalina Vidaurre comienzan la temporada 2026 de las Copas del Mundo de ciclismo cross country olímpico

Los dos principales exponentes de la especialidad se estrenarán en el circuito mundial en Asia.

Carlos Madariaga

Martín y Catalina Vidaurre comienzan la temporada 2026 de las Copas del Mundo de ciclismo cross country olímpico

Martín y Catalina Vidaurre comienzan la temporada 2026 de las Copas del Mundo de ciclismo cross country olímpico / Team Chile / RedBull

Con la inminente llegada del quinto mes del año, comienza ya la temporada 2026 a nivel internacional para una de las grandes figuras del Team Chile: Martín Vidaurre.

El actual subcampeón mundial del cross country olímpico debutará en la primera fecha de las Copas del Mundo en un exigente calendario.

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La jornada inaugural arrancará este viernes 1 de mayo en el complejo de Mona YongPyong, Corea del Sur, siendo esta la primera vez que el cross country olímpico tendrá una fecha oficial en Asia, mientras que el descenso volverá a tener una fecha de Copa del Mundo tras 25 años de ausencia.

La primera parte de la temporada no es lo que más me cuesta porque venimos frescos. Obviamente, que no corremos en Brasil, que eso lo hacía muy bueno, pero vamos bien. Este año es importante, pero no más que el que viene y el subsiguiente. Estoy contento de competir”, anticipó Martín Vidaurre de cara a su estreno en Corea del Sur, donde también estará presente su hermana, Catalina Vidaurre.

En la primera de las 14 fechas del calendario de las Copas del Mundo de short track y cross country. La primera categoría se disputará el viernes 1 de mayo, con Catalina Vidaurre comenzando a competir desde las 04:15 horas de Chile y Martín Vidaurre desde las 05:05 horas; en tanto, para la segunda, Catalina competirá el domingo 3 de mayo desde las 00:30 horas y Martín a partir de las 02:30 horas.

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