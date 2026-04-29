La “Sirena de Hielo” es la primera nadadora latina en recibir importante galardón en Inglaterra

Bárbara Hernández sigue sumando reconocimientos a nivel internacional dado su destacado desempeño en el nado extremo en aguas abiertas.

La “Sirena de Hielo” concretó un hito histórico en julio del año pasado al completar el doble cruce al Canal de la Mancha en 27 horas y 18 minutos, siendo la primera chilena y sudamericana en completar este desafío.

En Inglaterra, Bárbara Hernández recibió el premio Alison Streeter, reconocimiento desarrollado por la Channel Swimming & Piloting Federation donde se condecora a la nadadora que realiza el cruce ida y vuelta más rápido del año.

“Este reconocimiento es muy significativo, no solo a nivel personal, sino también para Chile y Latinoamérica. Históricamente, estos premios han sido dominados por nadadores de Europa y el hemisferio norte, por lo que recibirlo como chilena marca un precedente importante. Es una señal de que desde nuestra región también podemos competir al más alto nivel en escenarios tan exigentes como el Canal de la Mancha. Más que un logro individual, es un paso para abrir camino a otros deportistas latinoamericanos”, señaló la “Sirena de Hielo”.

Este reconocimiento se da a solo semanas de que Bárbara Hernández sea incorporada al “Hall of Fame” como “nadadora de honor” por la International Marathon Swimming Hall of Fame, uno de los máximos reconocimientos a nivel mundial en natación de aguas abiertas. La ceremonia se realizará en San Diego, California (Estados Unidos), donde se consagrará como la primera chilena y la séptima mujer latina en recibir esta distinción que reconoce a los nadadores más destacados del mundo en aguas abiertas y nado de maratón.