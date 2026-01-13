Estas son las únicas farmacias que Sí están autorizadas a vender medicamentos online a lo largo Chile

Con el paso del tiempo, el comercio electrónico es algo cada vez se ha vuelto más común entre las personas.

Ya no es solamente la comida o la ropa, ahora incluso los medicamentos se pueden comprar por internet.

Lo anterior, puede facilitar la vida de aquellas personas que no tienen el tiempo o la posibilidad de comprar presencialmente.

Sin embargo, no todas las farmacias están autorizadas para realizar la modalidad de “delivery” con los fármacos.

¿Cómo revisar si una farmacia puede vender remedios online?

El Instituto de Salud Pública (ISP) mantiene un registro con las farmacias que pueden despachar los medicamentos que son adquiridos por internet.

Para revisar si una farmacia se encuentra apta para vender fármacos por el comercio electrónico, hay que hacer click aquí.

Una vez dentro del sitio web, hay que dirigirse al segundo párrafo e ingresar a “Revisa AQUÍ”. Tras ello, se desplegará un documento con el listado completo de las farmacias que están vigentes para comercializar remedios en línea en todo Chile.