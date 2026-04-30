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FOTO. Metro de Santiago sorprende y lanza tarjeta especial por mes del completo: así puedes conseguirla

Este artículo tendrá stock limitado y está inspirado en una famosa serie animada.

Felipe Romo

Metro de Santiago sorprende y lanza tarjeta especial por mes del completo: así puedes conseguirla

En el mes de mayo se celebra el “Mes del completo” en Chile, en celebración a la típica comida nacional. En este marco, Metro de Santiago prepara una novedosa tarjeta Bip! para sus usuarios.

El colaboración con Doggis, estará a la venta “Big Bajón”, con un formato artístico inspirado en las clásicas cartas “Pokémon”, esta vez con un completo como avatar.

Revista también:

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Esta edición especial estará a la venta a partir del próximo 4 de mayo en algunas estaciones de Metro de Santiago.

¿Dónde puedo comprar mi tarjeta Bip! por el Mes del completo?

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Según informó el servicio de transporte público, estas serán las estaciones que tendrán disponible la tarjeta “Big Bajón”.

  • Los Leones L1
  • La Moneda
  • San Pablo
  • Cal y Canto
  • Vespucio Norte
  • Bellavista La Florida
  • Plaza de Puente Alto
  • Plaza de Maipú
  • Lo Ovalle
  • Vicuña Mackenna
  • Baquedano L1
  • Baquedano L5

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