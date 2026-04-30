Metro de Santiago sorprende y lanza tarjeta especial por mes del completo: así puedes conseguirla

En el mes de mayo se celebra el “Mes del completo” en Chile, en celebración a la típica comida nacional. En este marco, Metro de Santiago prepara una novedosa tarjeta Bip! para sus usuarios.

El colaboración con Doggis, estará a la venta “Big Bajón”, con un formato artístico inspirado en las clásicas cartas “Pokémon”, esta vez con un completo como avatar.

Esta edición especial estará a la venta a partir del próximo 4 de mayo en algunas estaciones de Metro de Santiago.

¿Dónde puedo comprar mi tarjeta Bip! por el Mes del completo?

Según informó el servicio de transporte público, estas serán las estaciones que tendrán disponible la tarjeta “Big Bajón”.