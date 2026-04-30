FOTO. Metro de Santiago sorprende y lanza tarjeta especial por mes del completo: así puedes conseguirla
Este artículo tendrá stock limitado y está inspirado en una famosa serie animada.
En el mes de mayo se celebra el “Mes del completo” en Chile, en celebración a la típica comida nacional. En este marco, Metro de Santiago prepara una novedosa tarjeta Bip! para sus usuarios.
El colaboración con Doggis, estará a la venta “Big Bajón”, con un formato artístico inspirado en las clásicas cartas “Pokémon”, esta vez con un completo como avatar.
Revista también:
Esta edición especial estará a la venta a partir del próximo 4 de mayo en algunas estaciones de Metro de Santiago.
¿Dónde puedo comprar mi tarjeta Bip! por el Mes del completo?
Revisar también:
Según informó el servicio de transporte público, estas serán las estaciones que tendrán disponible la tarjeta “Big Bajón”.
- Los Leones L1
- La Moneda
- San Pablo
- Cal y Canto
- Vespucio Norte
- Bellavista La Florida
- Plaza de Puente Alto
- Plaza de Maipú
- Lo Ovalle
- Vicuña Mackenna
- Baquedano L1
- Baquedano L5
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