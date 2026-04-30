Influencer se encuentra con artesanía típica de Chile en Japón y su reacción ya es viral

Un curioso descubrimiento realizado por un joven chileno se convirtió rápidamente en viral en redes sociales luego de publicarlo en su cuenta de TikTok.

El influencer, Matisky, es un chileno que vive en Japón y en una de sus aventuras en el país asiático descubrió algo inédito en un mall de Asahikawa: encontró chanchitos de greda de Pomaire.

“Estaba caminando aquí y me encontré con esto weon. Son chanchitos de Pomaire y los venden aquí en Japón. La wea loca”, comentó el influencer en su video.

Durante la grabación de su video, Matisky, dio a conocer los precios de los chanchitos, el más pequeño tiene un valor de 400 yenes (2.400 pesos), el mediano 800 (4.800) y el más grande entre 6.000 y 7.000 pesos chilenos.

Algunos usuarios se tomaron con orgullo la situación y dejaron diversos comentarios al descubrimiento del creador de contenidos.

“En Japón nos quieren mucho”; “Me da ternura que dice ‘cerdito de la suerte’”; “Mi gente tamos en Japón”; “Chile respeta los anime de Japón y ellos respetan nuestros chanchitos de greda”, fueron algunos de los comentarios.