Sergio Rojas y una nueva denuncia por dichos sobre Cony Capelli: “Normalizando el daño, una campaña de odio...”

Sergio Rojas volvió a estar en el ojo público tras sus declaraciones acerca de la situación de Cony Capelli y su participación en Fiebre de Baile. El periodista afirmó que la influencer se habría presentado en malas condiciones a los ensayos con su compañero David Saez.

“Esto lo sé porque hace muy poco él estuvo en un evento con personas de mi círculo cercano y les comentó que Cony Capelli llegaba pasada de copas. Y cuando no llegaba pasada de copas, llegaba trasnochada a los eventos de Fiebre de Baile”, declaró Rojas en el programa Que Te Lo Digo de Zona Latina.

Estas afirmaciones del periodista de espectáculos escalaron a una denuncia por parte de la madre de la influencer, Paola Capelli, hacia Rojas en el Consejo Nacional de Televisión.

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“La honra no es un concepto del pasado. Es el piso mínimo de una sociedad responsable. Un titular falso puede desatar una campaña de odio en horas”, publicó la mamá de Cony Capelli en su cuenta persona de Instagram.

“Denuncié ante el CNTV el segmento (...) emitido por Zona Latina el 17 de abril de 2026″, cerró.