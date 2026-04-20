;

Sergio Rojas y una nueva denuncia por dichos sobre Cony Capelli: “Normalizando el daño, una campaña de odio...”

El periodista de espectáculos y Zona Latina enfrentarán cargos en el Consejo Nacional de Televisión.

Felipe Romo

Sergio Rojas y una nueva denuncia por dichos sobre Cony Capelli: “Normalizando el daño, una campaña de odio...”

Sergio Rojas volvió a estar en el ojo público tras sus declaraciones acerca de la situación de Cony Capelli y su participación en Fiebre de Baile. El periodista afirmó que la influencer se habría presentado en malas condiciones a los ensayos con su compañero David Saez.

“Esto lo sé porque hace muy poco él estuvo en un evento con personas de mi círculo cercano y les comentó que Cony Capelli llegaba pasada de copas. Y cuando no llegaba pasada de copas, llegaba trasnochada a los eventos de Fiebre de Baile”, declaró Rojas en el programa Que Te Lo Digo de Zona Latina.

Estas afirmaciones del periodista de espectáculos escalaron a una denuncia por parte de la madre de la influencer, Paola Capelli, hacia Rojas en el Consejo Nacional de Televisión.

Revisa también

ADN

“La honra no es un concepto del pasado. Es el piso mínimo de una sociedad responsable. Un titular falso puede desatar una campaña de odio en horas”, publicó la mamá de Cony Capelli en su cuenta persona de Instagram.

Denuncié ante el CNTV el segmento (...) emitido por Zona Latina el 17 de abril de 2026″, cerró.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad