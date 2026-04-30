Gobierno descarta terminar concesión de Enel: “No se configura la causal para proceder a la caducidad” iniciada en la administración Boric

El Ministerio de Energía dio a conocer este 30 de abril la resolución definitiva respecto al proceso administrativo de caducidad de la concesión de la empresa ENEL, instruido originalmente en 2024 en el gobierno de Gabriel Boric.

Tras un análisis jurídico y técnico, la cartera informó que no se cumplen las condiciones legales para proceder con la revocación del contrato, asegurando la continuidad de la eléctrica en el sistema nacional.

La determinación se basa en un informe técnico remitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) el pasado 29 de abril. Dicho organismo realizó una evaluación exhaustiva del desempeño de la compañía entre los años 2019 y 2025, analizando variables críticas como la calidad del suministro, la calidad comercial y la calidad del producto.

El estudio concluyó que, durante todo el periodo observado, ENEL mantuvo sus estándares de desempeño dentro de lo exigido por la normativa legal vigente.

Procesos judiciales paralelos

El Ministerio aclaró que esta decisión es independiente de los procesos judiciales que aún se mantienen en curso a raíz de los masivos apagones registrados en agosto de 2024 y las multas cursadas por la SEC. La autoridad explicó que, incluso si los tribunales acogieran las reclamaciones de la empresa respecto a la existencia de “fuerza mayor” en dichos eventos, la conclusión sobre la inexistencia de una causal de caducidad permanecería inalterada debido al cumplimiento general de los estándares de ley.

Con esta resolución, el Gobierno cierra un flanco que se extendió por casi dos años, tras la instrucción de revisión iniciada por la administración anterior. En definitiva, los antecedentes técnicos y jurídicos actuales ratifican que la empresa eléctrica cumple con los requisitos necesarios para mantener su concesión en el país.